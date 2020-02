Inbrekers slaan toe op drie plaatsen in Gavere Ronny De Coster

03 februari 2020

10u55 0 Gavere Op drie plaatsen in Gavere zijn inbrekers aan het werk geweest. De buit bestaat uit geld en juwelen.

In en huis aan de Gentweg konden inbrekers binnen, nadat ze aan de achterkant een raam hadden geforceerd. De daders hebben het hele huis doorzocht en graaiden cash geld en juwelen mee. Bij een inbraak aan de Provinciebaan gooiden de daders een raam stuk. Ook daar is het hele huis doorzocht, maar volgens de eerste vaststellingen is er niets gestolen.

En ook in een huis aan de Baaigemstraat klauterden inbrekers langs een raam aan de achterkant binnen. Ze hebben braakschade veroorzaakt en de woning grondig doorzocht, maar zijn zonder buit vertrokken.