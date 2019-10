Inbrekers richten ravage aan voor wat wisselgeld en fles cava… die al geopend was Ronny De Coster

17u33 1 Gavere Inbrekers zijn flink te keer gegaan in de kantine van voetbalclub KFC Gavere-Asper. “Er is heel veel schade, maar de buit? Een beetje wisselgeld uit een snoepautomaat en een fles cava die al geopend in de frigo stond”, meet voorzitter Sven Dhont het geleden verlies op.

“Het zullen geen professionele inbrekers geweest zijn die hier zondagochtend vroeg in de kantine zijn binnengedrongen, maar ze hebben wel veel schade aangericht”, toont voorzitter Sven Dhont van van voetbalclub KFC Gavere-Asper.

“De daders zijn in het gebouw geraakt, nadat ze een buitendeur van de vergaderzaal hadden geforceerd. Daarna hebben ze nog een binnendeur vernield om in de kantine te geraken. Die hebben ze helemaal overhoop gehaald. Met een koevoet wisten ze een snoepautomaat kapot te slaan. Dat zal hen alleen maar wat muntjes hebben opgeleverd. Verder is er hier niets gestolen. Uit de koelkast hebben we wel een fles cava meegegraaid, die al geopend was”, vertelt de voetbalvoorzitter.

Alarminstallatie

De buit is dus miniem, maar de schade loopt toch in de honderden euro. “Naast de twee geforceerde deuren is er ook schade aan de alarminstallatie. Die is in gang gegaan op het moment dat de daders hier binnen zaten. Blijkbaar hebben ze nog gehoopt om het alarm uit te schakelen door een bewegingsmelder te vernielen, wat de sirene uiteraard niet heeft uitgeschakeld”, vertelt Sven.

Een medewerker die op een paar honderd meter van de voetbalkantine woont en die rond kwart voor vijf de alarmmelding thuis kreeg, is nog ter plaatste gesneld, maar de daders waren al gevlucht.

Koevoet achtergelaten

De koevoet die ze bij de inbraak hebben gebruikt, hebben ze in de buurt van de kantine gedropt. Het werktuig is door leden van het forensisch team van de politie meegenomen voor onderzoek.