Inbrekers aan het werk in twee woningen in Gavere Ronny De Coster

02 maart 2020

13u17 0 Gavere Er is zondagavond ingebroken in twee woningen in Gavere. De daders stalen op beide plaatsen cash geld.

De daders geraakten aan de Beekstraat een huis binnen, nadat ze aan ze aan de acherkant van het gebouw een deur hadden geforceerd. Het hele huis is doorzocht en er is geld verdwenen. Ook een huis aan de Grenadierslaan is zondagavond door inbrekers helemaal overhoop gehaald en is daarbij geld gestolen. Daar hadden de daders een raam aan de achterkant de woning ingegooid.