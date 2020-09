Inbrekers aan de haal met juwelen en laptops Dylan Vermeulen

14 september 2020



Inbrekers drongen zaterdagnamiddag binnen in een woning in de Steenweg in Gavere. Rond 16.00 uur forceerden zij een achterdeur waarna ze zich in de woning begaven. Nadat ze het gehele huis doorzocht hadden, gingen ze aan de haal met laptops en juwelen. Op dit moment voert de politie nog steeds onderzoek naar de daders.