Hoe Radio Gagavere heel het dorp in beweging brengt en verbindt: “Dat we iedereen mee hebben vormt onze grote kracht” Tientallen vrijwilligers beschrijven vensters, interviewen bejaarden en halen eenzamen virtueel uit hun isolement in Gavere Ronny De Coster

09 april 2020

14u38 0 Gavere Inwoners van de gemeente Gavere zijn wel héél actief om in coronatijden met elkaar in verbinding te komen en de moed erin te houden. Op vensters overal in Gaverse straten verschijnen gedichten en spreuken. Bewoners van rusthuizen kunnen met video’s vanuit hun quarantaine hun verhaal doen en ook jongere alleenstaanden worden virtueel “uit hun kot” gehaald. Stuwende motor achter dat alles: Radio Gagavere. En hoewel de naam het misschien zou doen vermoeden, is dat geen vrije radio.

Radio Gagavere is een project dat in 2017 in Dikkelvenne is ontstaan. “Dat was na een oproep van de gemeente om initiatieven te bedenken die verbinding maken met oudere inwoners. In Dikkelvenne zijn we toen met enkele buren op het idee gekomen om mensen te gaan interviewen. Die gesprekken hebben we toen tijdens het kermisweekend uitgezonden op de radio. We hadden doorvoor een eigen, tijdelijke FM-frequentie aangevraagd. Het succes was enorm”, blikt Koen Steuperaert terug.

Wij bedenken niet alles, maar moedigen anderen aan om initiatieven te nemen en via Radio Gagavere hangen we ze aan de grote klok. Koen Steuperaert, coördinator, maar naar eigen zeggen maar een van de heel vele meedewerkers van Radio Gagavere

Hij stond mee aan de wieg van Radio Gagavere en blijft er de kar trekken, maar drukt ons stevig op het hart dat hij dat helemaal niet alleen doet. “De kracht van Radio Gagavere is, dat hier een groot team achter zit. Er is niet alleen de kern van pakweg twaalf vaste medewerkers: daarrond springen tientallen anderen mee in het verhaal. Precies dat willen wij stimuleren: dit project is helemaal gedragen door de inwoners van de gemeente. In het begin was dit een Dikkelvens project, maar intussen doet heel Gavere mee. Wij bedenken niet alles, maar moedigen anderen aan om initiatieven te nemen en via Radio Gagavere hangen we ze aan de grote klok. Zo ontstaat eigenlijk een sneeuwbaleffect”, getuigt Koen enthousiast.

Verhalen weer opgediept

De coronacrisis heeft de warme solidariteit in Gavere een flinke boost gegeven. “Al die fantastische interviews met oudere inwoners van de gemeente hebben we weer naar boven gehaald en op onze Facebook-pagina gezet. Veel mensen vinden het tof om al die Gaverse figuren weer aan het woord te horen”, ondervindt Koen.

90 vensters beschreven

Maar de actie die de jongste dagen dé blikvanger vormt in Gavere, is de beschildering van ramen. In bijna elke straat van de gemeente staan gedichten of spreuken op de vensters. “Er zijn meer dan tien dichters uit Gavere aan het werk met het schrijven van die gedichten. Mensen die graag iets op hun ruit zien verschijnen, nemen met ons contact op. Wij vragen dat ze ervoor zorgen dat de ruit proper is en dan komt er iemand de tekst erop schrijven. Intussen is er ook al een tekenaar op pad. Dus een tekening kan ook. De respons is enorm: we hebben al meer dan negentig ramen beschreven. Veertig aanvragen liggen nog te wachten er er komen er voortdurend bij”, getuigt Koen.

Contact met rusthuizen

Intussen zijn andere vrijwilligers met een actie gestart om contact te zoeken met rusthuisbewoners. “We mogen de bewoners van het woonzorgcentrum uiteraard niet gaan bezoeken, maar via de tablet kunnen we zal wel contacteren. En zo worden er gesprekjes gevoerd en opgenomen. Ook dat is een heel mooie manier van verbinding maken. We gaan dit overigens niet beperkt houden tot het rusthuis en tot mensen op leeftijd. Er zijn ook Gaverlingen die thuis alleen zitten en die ernaar verlangen om even uit hun isolement te komen. Al is het maar virtueel, toch zijn ook zij weer in verbinding”, besluit Koen Steuperaert.