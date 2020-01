Hilde en Kra Kraai woensdagnamiddag met poppenkast in de bib in Gavere Ronny De Coster

14 januari 2020

19u51 0 Gavere In de bibliotheek van Gavere zijn morgen, 15 januari Hilde en Kra Kraai van de partij met hun poppenkast.

Kra Kraai kondigt samen met Hilde de poppenkast aan, maar hij heeft zo zijn eigen willetje. In die poppenkast wonen Kadee en Willemientje en het lieve monstertje Zazou. Ze zijn allemaal reuze nieuwsgierig naar wat er in de voorleesvalies steekt. Hilde en haar vriendjes beginnen aan hun speelse voorleesnamiddag om 16.30u. De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar.

Gratis toegang

De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is wel gewenst. Dat kan met een mailtje naar bibliotheek@gavere.be.