Hilde en Kra Kraai morgen laatste keer met poppenkast naar de bib Ronny De Coster

02 juli 2019

17u30 0 Gavere In de bibliotheek van Gavere zijn morgen, woensdag 3 juli, Hilde en Kra Kraai voor de laatste keer deze zomer van de partij met hun poppenkast.

Ze brengt het verhaal van Kadee en Willemientje. Zij beginnen hun vakantie met een nachtje kamperen. Kadee heeft de rugzak al klaar staan, maar waarom weegt de valies van Willemientje zo zwaar?

Het spektakel begint om 16.30 uur en is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is wel gewenst. Dat kan met een mailtje naar bibliotheek@gavere.be.