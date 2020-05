Heropening van de wekelijkse markt in Gavere verloopt rimpelloos: “Mensen stralen nu ze weer naar buiten mogen” Ronny De Coster

18 mei 2020

12u50 10

Gavere Voor de heropening van de wekelijkse markt ging de primeur in de Vlaamse Ardennen naar de gemeente Gavere. En daar zaten marktkramers en -bezoekers duidelijk op te wachten. "Mijn klanten stralen nu ze weer naar buiten mogen", zag bloemen- en plantenverkoper Franky uit Ronse.

Meteen toen de Nationale Veiligheidsraad vorige week groen licht gaf voor de organisatie van wekelijkse markten, liet het gemeentebestuur van Gavere weten dat het een plan klaar had om de markt in alle veiligheid te organiseren. En dat lukte ook. De stewards op de markt moeten de bezoekers er vooral aan herinneren om in één richting te stappen. “Maar mensen houden netjes afstand. Het is ook geen grote volkstoeloop”, zegt de toezichter.

Meer volk dan vroeger

“Toch is er meer volk dan op een gewone markt”, vindt marktkramer Bert Cnudde uit Scheldewindeke, die kip aan ’t spit verkoopt. “Ik denk dat iedereen opgelucht is dat de markt weer kan plaatsvinden. Het is voor mij ook de eerste. Gisteren hebben we nog verkocht op onze oprit, maar dat is niet hetzelfde: daar heb je toch niet de sfeer van de markt”, bedenkt Bert. Zijn kraam is een van de meest bezochte van de markt, samen met dat van zijn buur Franky De Vrieze. De Ronsenaar verkoopt bloemen en planten. Klanten staan aan te schuiven in een wachtrij die over het gesloten terras van brasserie De Post gaat. Sommigen maken het wachten aangenamer door daar een meeneemkoffie te bestellen.

Iedereen wil nu plantjes, hé: het is de tijd van het jaar. En de rij is lang, maar de mensen zijn gedisciplineerd. ‘t Is een kippenvelmoment. Franky De Vrieze, verkoper van bloemen en planten

“Wat een kippenvelmoment”, zegt de plantenverkoper. “Eindelijk kunnen we nog eens doen. Natuurlijk hebben we de voorbije weken ons kas opgefret: terwijl de tuincentra open mochten, hadden wij maar één ding te doen: alle planten weggooien die we toch niet konden verkopen. Iedereen wil nu plantjes, hé: het is de tijd van het jaar. De rij is lang, maar de mensen zijn gedisciplineerd. Mijn klanten stralen nu ze weer buiten mogen. Ik ben blij”, zegt Franky.

Betalen doen de klanten bij hem - en aan de meeste kramen - met cash. “Met al die aarde en het vocht van de planten kunnen wij niet met zo’n betaalbakje werken. Maar dat lossen we op door voortdurend onze handen en die van de klanten te ontsmetten”, wijst de marktkramer naar het pompje met handgel.

Het geeft toch het gevoel dat er weer een beetje meer leven in de gemeente komt. Antoinette Peters, bewoonster van de Markt

“Groot respect voor de marktkramers”, zegt Antoinette Peters (70). Zij woont aan de Markt en heeft er geen moment aan gedacht om niét te komen. “Ik heb de markt de voorbije weken erg gemist. Ik zie dat er veel volk is, maar dat alles ook veilig verloopt. We passen op, hé”, zegt Antoinette, terwijl ze haar handen ontsmet. “Het geeft toch het gevoel dat er weer een beetje meer leven in de gemeente komt”, besluit ze.