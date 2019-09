Helft van chauffeurs te snel in de Leenstraat in Gavere Ronny De Coster

20 september 2019

11u29 0 Gavere Bij snelheidscontroles in de Leenstraat in Gavere ging maar liefst 48% van de auto’s over de limiet. Ook die Baaigemstraat en de Steenweg scoren slecht, zo blijkt uit de politiestatistieken van augustus.

Ruim 18.000 voertuigen reden in augustus voorbij het oog van de flitscamera van de politie in de zone Schelde-Leie. 1.739 bestuurders reden te snel. Dat geeft voor de hele zone een maandgemiddelde van 9,5% overtreders. Bij 7 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

In de Leenstraat in Vurste lag het overtredingspercentage veel hoger: 48% van de chauffeurs reed er sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Bij een controle in de Baaigemstraat ging 32% over de limiet van 50 kilometer per uur. Met 26% overtreders in de zone-50 is ook de Steenweg in Asper zorgwekkend.