Hele week boekenverkoop in bibliotheek van Gavere Ronny De Coster

09 oktober 2020

22u10 0 Gavere In de gemeentelijke bibliotheek start op zaterdag 10 oktober een grote boekenverkoop.

Oude boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften en stripverhalen worden de hele week voor een prikje te koop aangeboden. Op zaterdag 10 oktober kan je enkel op afspraak gaan snuisteren. Een tijdslot reserveren kan via https://gavere.bibliotheek.be/. Wie jonger is dan 12 jaar hoeft niet te reserveren. Let wel: de zaterdagvoormiddag is al volgeboekt.

Voor een gewoon bibliotheekbezoek hoef je overigens geen afspraak te maken. De rest van de week kan iedereen langs gaan tijdens de openingsuren.