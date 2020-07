Hele maand skaten en zaterdag de kneepjes leren tijdens workshop in Gavere Ronny De Coster

09 juli 2020

15u49 2 Gavere Op een tijdelijk skatepark dat de gemeente Gavere heeft geïnstalleerd in de Sportdreef, kunnen skaters de hele maand juli hun sport beoefenen. Zaterdag is er een workshop.

Het skatepark staat op de achterste parking aan de Sportdreef. Dat is in de buurt van het jeugdhuis De Barst. Skaters kunnen er zich nog de hele maand uitleven. Op zaterdag 11 juli vindt er ook een gratis workshop plaats. Je kan daarvoor online inschrijven via de de link https://www.gavere.be/inschrijving-skateworkshop. Meer praktische info is te verkrijgen bij de Jeugddienst Gavere, tel. 09/389.29.80.