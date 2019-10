Halloween-bedelaars blijven in Asper en Zingem aan deuren bellen, maar doen volgens politie niets strafbaars (en zijn intussen al in Dikkelvenne gesignaleerd) Ronny De Coster

31 oktober 2019

15u16 7 Gavere Agenten van de politie Schelde-Leie hebben donderdagmiddag een vrouw met twee kinderen onderschept die onder meer in de Leebeekstraat in Asper aanklopten en -belden aan woningen. Inwoners van Zingem en Asper klagen er al sinds vorige week vrijdag over dat ze worden geplaagd door de zogenaamde halloween-lopers. “Maar ze doen niets strafbaars”, zegt de politie.

Volgens bewoners kloppen de bedelaars aan met verschillende smoesjes om geld te vragen. “Ze zeggen centen nodig te hebben voor een uitje naar Plopsaland of om een cadeautje te kopen voor een zusje dat jarig is”, vertelt een getuige. Op sociale media gonst het ook van ongeruste berichten van bewoners die vrezen dat de aanbellers hun huis-aan-huisactie doen om diefstallen of inbraken voor te bereiden.

“Geen strafbare feiten”

Bij de politie Schelde-Leie zijn de voorbije dagen al verschillende klachten binnengelopen. Na een nieuwe golf meldingen hebben agenten deze namiddag in de Leebeekstraat een vrouw met twee kinderen onderschept, die van deur tot deur ging om geld te vragen.

“We hebben ze gecontroleerd, maar konden alleen maar vaststellen, dat zij geen strafbare feiten hadden gepleegd. Bedelen is niet bij wet verboden. We hebben die mensen er wel op gewezen, dat hun manier van doen niet gepast is”, zegt Katie Lefever, woordvoerder van de Politiezone Schelde-Leie.

Intussen melden inwoners van Dikkelvenne, dat de bedelende rondrtrekkers deze namiddag naar Dikkelvenne zijn uitgeweken.

Ook in buurgemeente Zwalm waren deze week al halloween-lopers opgedaagd. Vermoedelijk gaat het niet over dezelfde personen: in Zwalm dragen de aanbellers een halloween-masker.