Gespecialiseerde RED-team van brandweer moet man bevrijden uit boom in Gavere Ronny De Coster

11 april 2020

20u57 8 Gavere In een weide aan de Ten Edestraat in Gavere raakte zaterdag een man gekneld in een boom. De vijftiger werd geraakt door een afknakkende tak. Het gespecialiseerde RED-team van de brandweer moest eraan te pas komen om de gewonde te bevrijden.

De man was bezig met het knotten van wilgen, toen een grote tak afkakte op hem viel. De boomkapper raakte daardoor vrij ernstig gewond aan de arm en kon niet meer op eigen kracht naar beneden. Om hem uit zijn hachelijke positie te bevrijden, riep de brandweerpost Gavere de hulp in van het RED-team van de Brandweerzone Centrum, dat gespecialiseerd is voor interventies op grote hoogte. Het slachtoffer is door de Snoeck-ambulancedienst naar het UZ in Gent gebracht.