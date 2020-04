Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver Asper, Baaigem, Gavere en Vurste zet opgenomen lessen online Ronny De Coster

17 april 2020

09u48 1 Gavere Leerlingen van de gemeentelijke basisschool “De Vierklaver” met vestigingen in Asper, Baaigem, Gavere en Vurste krijgen vanaf maandag digitale preteaching. “We zetten opgenomen lesjes online, zodat dit kan ingepland worden in de gezinsagenda en de filmpjes op gepaste tijden door de kinderen kunnen bekeken worden”, zegt directeur Myriam Neirynck.

“De leerlingen van de derde graad hebben het digitale werken al goed in de vingers. Zij zijn sinds 23 maart actief met het platform. De leerlingen van de tweede graad zijn een week later meegegaan in het verhaal en net voor de paasvakantie mochten we ook de leerlingen van de eerste graad welkom heten in ons digitaal Vierklaverschip”, vertelt de directeur.

Individueel of in groep

Vanaf maandag 20 april zullen opgenomen lesjes online gezet worden. Daarnaast zal de klasleerkracht op verschillende tijdstippen online te bereiken zijn. “Dat is om vragen of problemen aan te pakken of motiverende woorden uit te spreken. Indien nodig zal er individueel of in kleine groepjes online aan de slag gegaan worden om nieuwe leerstof te verduidelijken”, legt Neirynck uit.

Met de kleuters wordt regelmatig contact gehouden en worden opdrachten/doe-activiteiten doorgestuurd. “Leuke voorleessessies, videobellen, een doe-website, symbaloo, leuke filmpjes, … zorgen er voor dat voeling met de school en vriendjes kan bewaard worden”, aldus de directeur.

De geannuleerde openklasdag in Gavere zal via een virtuele interactieve rondleiding binnen dit platform gerealiseerd worden. Wie voor dit webinar interesse heeft, kan inschrijven door een mail te sturen naar neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be