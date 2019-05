Gemeente zoekt inwoners die een vinger in de pap willen Ronny De Coster

21 mei 2019

21u27 0 Gavere Het gemeentebestuur is op zoek naar inwoners die willen deel uitmaken van een gemeentelijke adviesraad.

Wie een band heeft met Gavere, kan zich tot en met 31 mei kandidaat stellen om lid te worden van een gemeentelijke adviesraad. Het gaat over raden voor Cultuur, Toerisme en Erfgoed, Jeugd, Sport, Ouderen, Leefmilieu, Huis van het Kind en Ruimtelijke Ordening. Je moet minstens 18 jaar zijn, in Gavere wonen of een betrokkenheid met de gemeente kunnen aantonen.

Kandidaturen zijn in te dienen bij het schepencollege.