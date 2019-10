Gemeente smukt verloederde plek langs Steenweg in Asper op tot klein parkje Ronny De Coster

25 oktober 2019

18u33 0 Gavere Aan de Steenweg in Asper verandert een wat verloederd plek in een klein parkje met een zitbank.

Personeel van de gemeente is begonnen met het opsmukken van het terrein nabij de Steenweg in Asper. “Het is de bedoeling dat dit weer een proper plekje wordt”, zegt Christophe De Boever (Open Vld), schepen van Openbare Werken. “We verharden een deel van het terrein om er terug glas- en kledingcontainers te plaatsen. Maar er komt ook een zitbank en we planten er een groen aan. Dat maakt er een aangename plek van en verhoogt ook een beetje de sociale controle”, voorziet De Boever.