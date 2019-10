Gemeente onderzoekt voorstel van oud-burgemeester Hugo Leroy om zone-30 in centrum Gavere uit te breiden Ronny De Coster

23 oktober 2019

22u01 0 Gavere Het gemeentebestuur van Gavere onderzoekt of het de zone-30 in het centrum van de gemeente kan uitbreiden. Ze doet dat op voorstel van oud-burgemeester en oppositieraadslid Hugo Leroy (Gavere durft/ N-VA).

In een deel van de centrumas Kasteeldreef-Molenstraat is al een zone-30 van kracht. “Maar het is toch compleet onlogisch dat de snelheidslimiet op de Markt op 50 kilometer per uur is gebleven, terwijl daar toch wel veel mensen op verschillende plaatsen de rijvakken oversteken”, bedenkt Hugo Leroy.

“Ook in het deel Kasteeldreef tussen het rondpunt en de Sportdreef met een onoverzichtelijke bocht, een zebrapad en veel afslaande auto’s moet de snelheidslimiet op 30 kilometer per uur worden gebracht”, vindt Leroy.

Burgemeester Denis Dierick (Open Vld) kondigt aan, dat de gemeente de voorstellen laat onderzoeken.