Gemeente lanceert Gaverebon: “Al vanaf 10 euro, zodat je er ook bij de bakker mee kan betalen” Ronny De Coster

16 juli 2020

10u17 0 Gavere Het gemeentebestuur van Gavere lanceert deze zomer de Gaverse geschenkbon of Gaverebon. Iedere inwoner, organisatie of bedrijf kan de bon kopen als cadeau, relatiegeschenk of prijs. De Gaverebon is bruikbaar bij alle deelnemende handelaars en horecazaken op Gavers grondgebied.

“Met de nieuwe bon willen we de lokale ondernemers een duwtje in de rug geven na een moeilijke coronaperiode, al leefde het idee wel al langer”, zegt schepen van lokale economie Christophe De Boever: “Ik heb tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Handelscentrum al aangekondigd dat ik het systeem van de Gaverse waardebonnen voor jubilarissen wou uitbreiden naar een echte cadeaubon, die door iedereen kan worden geschonken. Als schepen van lokale economie geloof ik dat deze bon een serieuze meerwaarde is voor de Gaverse middenstand. En als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe belangrijk die lokale ondernemers zijn. Het spreekt voor zich dat we als bestuur het ‘koop lokaal’ verhaal ten volle willen blijven ondersteunen”, legt de Boever uit.

10 euro per bon

Een Gaverebon heeft een waarde van 10 euro. “We houden het bedrag bewust laag, zodat mensen de bon ook makkelijk kunnen gebruiken voor kleinere aankopen, bijvoorbeeld bij de bakker, de slager of de groentewinkel. En je kan als schenker natuurlijk meerdere bons kopen. Je krijgt er gratis een bijpassende omslag en een kaartje voor een persoonlijke boodschap bij”, geeft de schepen nog mee. De bons zijn vanaf nu te koop in De Poort en kunnen online gereserveerd worden op de site www.gavere.be/gaverebon.

Meer info: tel. 09/389.29.80, mail vrijetijd@gavere.be.