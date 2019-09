Gemeente huldigt Thomas De Gendt en nodigt alle inwoners uit om mee te feesten Ronny De Coster

20 september 2019

12u00 2 Gavere Het gemeentebestuur van Gavere organiseert binnenkort een feestelijke huldiging voor renner Thomas De Gendt en nodigt iedereen uit om daar bij te zijn.

Het gebeurt niet elke dag dat een Gaverling een rit in de Ronde van Frankrijk wint én dan nog een derde plaats in de individuele tijdrit haalt. “Deze zomer bezorgde Thomas De Gendt ons kippenvel en daarvoor zetten we hem graag in de bloemetjes. En we willen daar meteen ook een volksfeest van maken voor alle inwoners van onze gemeente”, zegt burgmeester Denis Dierick.

Iedereen die in Gavere woont, is welkom op de feestelijke huldiging op zondag 6 oktober vanaf 10.30 uur in vrije basisschool De Vliegenier aan de Opperweg in Semmerzake. Een handtekeningensessie, muziek en een fietshindernissenparcours voor kinderen (met hun eigen fiets) zijn voorzien.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan ten laatste op woensdag 2 oktober via 09/389.29.80 of sport@gavere.be.