Gemeente Gavere zoekt nog dringend toezichters om de kinderopvang in de scholen te organiseren Ronny De Coster

15 maart 2020

16u41 0 Gavere Het gemeentebestuur van Gavere is nog angstvallig op zoek naar toezichters voor ochtend-, middag- en avondopvang in de gemeentelijke basisscholen.

“Onze gemeentelijke basisscholen doen er momenteel alles aan om de kinderen maandag zo goed mogelijk op te vangen, maar door ziekte missen we een aantal medewerkers”, zegt onderwijsschepen Peter Declercq (Open Vld). Voor de vestiging in Gavere zoekt de gemeente één vrijwilliger voor de ochtendopvang (van 7u tot 8 uur) in de week van 16 maart, een vrijwilliger voor de avondopvang (van 16 tot 18 uur), op woensdag van 11.30 tot 18 uur) in de week van 16 maart, een vrijwilliger voor de avondopvang (van 16 tot 18 uur, op woensdag van 11.30u tot 18 uur) voor de komende drie weken en ook twee twee vrijwilligers voor middagtoezicht (van 12.20u tot 13.20 uur) voor de komende drie weken. Wie geïnteresseerd is om bij te springen, neemt best zo snel mogelijk contact op met de schooldirectie via 0495/15.57.57 of met een mail naar neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be.