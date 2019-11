Gemeente Gavere schaft poetshulp met dienstencheques af Ronny De Coster

23u13 0 Gavere De gemeente Gavere biedt vanaf 2023 geen poetshulp met dienstencheques meer aan. De dienst was opgericht om zorgbehoevenden te helpen. “Maar het wordt almaar moeilijker om hen te bereiken”, heeft schepen Tanja Eeckhout (Open Vld) ondervonden.

“Als dienstenchequeonderneming kan de poetsdienst geen voorrang geven aan zorgbehoevenden, omdat ze geen onderscheid tussen haar klanten mag maken. Zo komt het dat ook veel Gaverlingen zonder zorgnood er gebruik van maken. Bovendien kunnen zorgbehoevenden hun nieuwe zorgbudget niet gebruiken voor poetshulp met dienstencheques, waardoor die dienst nog maar minder nut voor hen heeft. Zij hebben nood aan een andere oplossing op maat”, besluit schepen Tanja Eeckhout. In plaats van zelf hulp aan te bieden wil de gemeente in de toekomst zorgbehoevenden begeleiden om de zorg te vinden die het best bij hen past.

Oplossingen voor klant en personeel

“We zetten de werknemers en de klanten van de poetsdienst niet zomaar in de kou”, pikt financiënschepen Peter Declercq (Open Vld) in. “Samen met de vakbonden zoeken we de komende drie jaar naar een goede oplossing. In tussentijd kan de dienst verder blijven werken zoals altijd. Zowel voor de werknemers als voor de klanten zal er dus op korte termijn niets wijzigen”, maakt Declercq zich sterk.