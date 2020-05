Gemeente Gavere is gestart met verdeling van gratis mondmaskers: “Blij dat we niet op hogere overheid hebben gewacht, want die komt hopeloos te laat” Ronny De Coster

05 mei 2020

15u08 1 Gavere Alle Gaverse inwoners vanaf 12 jaar krijgen deze week thuis een gratis mondmasker geleverd. De gemeente is gestart met het inpakken en verdelen van de maskers. “Dankzij de inzet van een dertigtal vrijwilligers geraken de mondbeschermers bij de inwoners thuis”, zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld).

“Het zijn iso-genormeerde, drie lagen dikke herbruikbare en wasbare maskers, verpakt in een steriele, herbruikbare zak. Ze zijn geleverd door de plaatselijke leverancier S&P uit Dikkelvenne. Door hun inzet en die van de vele vrijwilligers zijn we de eerste gemeenten in de regio, die deze heel belangrijke service aan onze inwoners bieden”, legt de burgemeester uit.

Ook al 6.000 naar de zorg

De voorbije weken zijn in Gavere ook al 6.000 chirurgische maskers verdeeld bij mensen die in de zorg werken. We zijn nu wel heel blij, dat we zélf het touw in handen te hebben genomen om niet afhankelijk geweest te zijn van initiatieven van ‘hogere overheden’, want die zijn hopeloos te laat”, bedenkt Denis Dierick.