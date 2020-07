Gemeente Gavere geeft alle schoolomgevingen uniforme aanblik: “Dit zal bestuurders aanzetten om trager te rijden” Ronny De Coster

07 juli 2020

21u53 6 Gavere Een aannemer en gemeentepersoneel van Gavere zijn begonnen met het aanbrengen van wegmarkeringen en borden die de omgeving van de scholen verkeersveiliger moeten maken. “Na de zomervakantie willen we een uniforme signalisatie aan alle scholen”, zegt mobiliteitsschepen Christophe De Boever (Open Vld).

“School” schilderen werklui in grote letters op het wegdek in de omgeving van scholen in Gavere. Ook gekleurde cirkels, vierkanten en driehoeken en verkeersborden moeten weggebruikers erop wijzen dat ze een school naderen. “We zullen ook twee mobiele, elektronische borden inzetten die de snelheid van het verkeer aangeven. Bestuurders op de rem doen staan om alle schoolomgevingen verkeersveiliger te maken is de uiteindelijke bedoeling”, zegt mobiliteitsschepen Christophe De Boever (Open Vld).

120.000 euro

“De timing kan misschien wat vreemd lijken, omdat nu net de vakantie aanbreekt. Maar het is onze bedoeling om klaar te zijn tegen september. Eigenlijk wilden we zelfs al vroeger starten, maar de coronacrisis heeft alles wat vertraagd. Zo missen we nog altijd gekleurde palen, omdat die nog geblokkeerd zitten in Italië”, vertelt De Boever. De gemeente Gavere betaalt voor het veiliger maken van de negen schoolomgevingen 60.000 euro.

De provincie Oost-Vlaanderen legt daar nog eens hetzelfde bedrag bij.