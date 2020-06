Gaverse verenigingen krijgen samen 142.591 euro Vlaamse coronasteun Ronny De Coster

03 juni 2020

13u18 0 Gavere Gaverse verenigingen krijgen samen 142.591 euro Vlaamse steun om een deel van het verlies te compenseren, dat ze lijden door de coronacrisis.

Omdat de coronacrisis ook verenigingen hard treft in hun werking en onkosten, heeft de Vlaamse regering beslist om 87 miljoen euro steun toe te kennen. Van dat bedrag gaat 142.591 euro naar jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Gavere. “Alles begint in de lokale verenigingen. Zij zijn de motor van onze samenleving en bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven”, motiveren Vlaams cultuurminister Jan Jambon en sportminister Ben Weyts de steunmaatregel.