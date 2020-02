Gaverse liberalen hebben nieuwe voorzitter en herschikt bestuur Ronny De Coster

26 februari 2020

18u32 1 Gavere Eva Roosemeyers is de nieuwe voorzitter van Open Vld Gavere. Ze neemt de fakkel over van Christine De Cooman, die ondertussen gemeenteraadslid is. Het bestuur van de liberale partij is ook herschikt.

Eva Roosemeyers uit Semmerzake is de nieuwe voorzitter en Koen De Groote uit dezelfde Gaverse deelgemeente is tot ondervoorzitter verkozen. Kathy Baudts uit Gavere neemt het secretariaatsweder op zich, terwijl Asperling Stany Schamp penningmeester blijft.

Jeugd bij beleid betrekken

“Ik wil sterk inzetten op communicatie”, zegt de nieuwe voorzitter van de liberale familie in Gavere. “Ik geloof sterk in mensen en nog meer in de samenwerking ervan. Het lokale beleid staat het dichtst bij de mensen en voelt het best aan wat er leeft. Luisteren en een goede communicatie worden mijn speerpunten. Ik ben zelf een nieuwkomer in de politiek, maar daarom niet minder geëngageerd. Ook de jeugd is wat mij betreft een belangrijk aandachtspunt. We moeten die ten volle betrekken bij het beleid”, vindt Eva Roosemeyers.