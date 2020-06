Gaverse band Four Rythm heeft nieuwe single uit Ronny De Coster

15u24 10 Gavere De Gaverse muziekband “Four Rythm” heeft nieuwe single uitgebracht. Het is de tweede na Hold me tonight.

“Tijdens de quarantaine heeft onze zangeres Maneau Krul niet stil gezeten. Ze begon onmiddellijk te schrijven aan een nieuw nummer. En met succes”, zegt Bithoy Van Lancker, gitarist van de groep. “Na de eerste single Hold me tonight was het even wachten op de tweede. Onze band ging daarvoor terug in het verleden, naar 1983. Het is zeer fijn om terug te kijken naar de muziekstijl van de jaren tachtig”, vindt Bitoy.

Op streamingsites

Four Rythm had voor de zomer al een behoorlijk gevulde kalender met optredens op onder meer de Gentse Feesten en de Bassieconcerten in Zingem en de Burchtconcerten in Herzele. Maar daar steekt het coronavirus nu een stokje voor. De song van het viertal met Gaverse roots is te vinden op Spotify, iTunes en Youtube onder de naam Four Rythm 1983.