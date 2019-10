Gavere wil BK tijdrijden 2022 binnenhalen: “Thomas De Gendt bracht de bal aan het rollen” Lieke D'hondt

07 oktober 2019

14u56 0 Gavere Als het van wielrenner Thomas De Gendt en het gemeentebestuur van Gavere afhangt, dan rijden de profrenners hun Belgisch kampioenschap tijdrijden in 2022 in Gavere. “Onze gemeente heeft een mooie wielertraditie, het BK zou hier niet misstaan.”

Het was Thomas De Gendt die de bal vorig jaar aan het rollen bracht. “Op de huldiging voor zijn bergtrui in de Ronde van Spanje heeft Thomas mij voorgesteld om met de gemeente te proberen het BK tijdrijden naar Gavere te brengen”, zegt schepen van Sport Dirk Martens (CD&V). “Ik wist eerst niet of hij een grapje maakte, maar hij bleek het wel te menen. Hij had zelfs al een parcours in gedachten.” Tijdens een nieuwe huldiging voor De Gendt in de voetbalkantine van Vurste-Semmerzake, maakt de sportschepen de officiële kandidatuur van de gemeente bekend. “We hebben onze kandidatuur ingediend voor het Belgisch kampioenschap tijdrijden in 2022. Dat is dichtste datum die nog vrij is.”

Martens wijst naar het wielerverleden van Gavere om de kandidatuur te motiveren. “Niet alleen woont Thomas De Gendt in Gavere, we hebben ook een wielerverleden met verschillende straffe renners zoals onder andere Tuur Decabooter en we hebben het wielerteam Isorex. De wielertraditie bestaat dus ook in Gavere.”

Belangstelling

“Het Belgisch kampioenschap tijdrijden zou Gavere sportief op de kaart kunnen zetten, want wielerminnend België zal die dag naar ons kijken. Bovendien is de belangstelling voor de discipline tijdrijden de laatste jaren gegroeid. Met onder andere een Victor Campenaerts die het werelduurrecord heeft verbroken, een Remco Evenepoel en Thomas De Gendt hebben enkele goede renners zich toegelegd op het tijdrijden. Tot slot is het BK ook een kans voor Gavere om positief in de media te komen”, verduidelijkt de schepen van Sport.

25.000 euro

Nu de kandidatuur is ingediend, is het afwachten wat de Belgische Wielerbond beslist. “Er zijn nog kapers op de kust, dus we moeten onze kandidatuur nog gaan verdedigen bij de Bond.” Als Gavere het kampioenschap mag organiseren, zal dat wel een stevige duit kosten. De Belgische Wielerbond rekent op zo’n 25.000 euro voor de organisatie van het BK. “De Bond stelt dat bedrag voorop, maar het is niet onze bedoeling dat de gemeente dat volledig voor zijn rekening neemt als we het BK binnenhalen”, zegt Martens. “We willen sponsors warm maken om ook bij te dragen.” Schepen Martens hoopt snel uitsluitsel te krijgen over wie het BK mag organiseren. Wanneer de beslissing valt, is voorlopig nog niet geweten.