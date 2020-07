Gavere verplicht ook mondmaskers in recyclagepark en pop-up skatepark Lieke D'hondt

23 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad verplicht vanaf zaterdag mondmaskers op alle drukke plaatsen, markten, openbare gebouwen, winkels en in de horeca. Het gemeentebestuur van Gavere verduidelijkt dat de mondmaskerplicht voor wie ouder is dan 12 jaar daar ook geldt in het recyclagepark, het administratief centrum en De Poort, de speeltuin en het pop-up skatepark in de Sportdreef, de wekelijkse markt op maandag en de bibliotheek.