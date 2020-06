Gavere verdeelt raamborden met positieve slogans om horeca te steunen Ronny De Coster

05 juni 2020

16u19 0 Gavere Er prijken vanaf dit weekend borden met positieve slogans aan Gaverse horecazaken. Het initiatief gaat uit van de gemeente. “We willen de horeca-uitbaters moed geven en klanten stimuleren om bij de lokale uitbaters van cafés, restaurants en frituren van het leven te genieten”, zegt schepen Christophe De Boever, bevoegd voor lokale economie.

“Welkom terug. We hebben je gemist” en “Blij om je te zien. Geniet van je Gaverse bubbel(s)”, staat op de raamborden die de gemeente Gavere heeft laten maken. Schepen De Boever trekt er zaterdag en zondag zelf mee naar naar de bijna veertig horecazaken in de gemeente. “We moeten alles gemeente al doen wat we kunnen om de lokale handelaars te steunen. Daarom hebben we enkele weken geleden bijvoorbeeld ook de takeawayinitiatieven in de gemeente op een site gebundeld. Deze actie met raamborden past in ons voornemen om met die ondersteuning verder te gaan, ook als we ooit alle coronaperikelen achter ons kunnen laten”, besluit De Boever.