Gavere officieel kandidaat om in 2022 Belgisch Kampioenschap Tijdrijden te organiseren Ronny De Coster

20 januari 2020

20u30 0 Gavere De gemeente Gavere stelt zich officieel kandidaat om in 2022 het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden te mogen organiseren. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. “Dit wielerevenement zou onze gemeente niet alleen sportief, maar ook op toeristisch vlak flink in de kijker kunnen zetten”, gelooft sportschepen Dirk Martens (CD&V).

Voor een goed begrip: Gavere beslist niet zelf of de renners over twee jaar in die gemeente rondjes rijden: het is de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond die de plaats kiest. “Maar wij zijn officieel kandidaat om het BK Tijdrijden te mogen organiseren”, zegt de Gaverse sportschepen Dirk Martens (CD&V).

De wedstrijd geniet veel mediabelangstelling en lokt ook een pak volk naar het parcours. Het zou een uitgelezen gelegenheid zijn om Gavere te laten zien Sportschepen Dirk Martens (CD&V)

De Gaverse sportschepen ziet in de komst van het BK grote kansen om de gemeente nationaal in beeld te brengen. “De wedstrijd geniet veel mediabelangstelling en lokt ook een pak volk naar het parcours. Het zou een uitgelezen gelegenheid zijn om Gavere te laten zien. De horeca zou daar niet alleen op de dag van de koers, maar nog lang erna van genieten”, gelooft Martens.

Thomas De Gendt

Het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden naar Gavere halen, is eigenlijk een idee dat komt van renner Thomas De Gendt, die in Semmerzake woont. Hij deed die suggestie toen hij in het gemeentehuis van Gavere werd ontvangen voor een huldiging.

“Thomas is uiteraard bij de organisatie betrokken. Hij heeft al enkele parcoursvoorstellen uitgetekend. Als we de organisatie toegewezen krijgen, willen we ook een beroep doen op plaatselijke verenigingen en individuele helpers om een handje toe te steken”, zegt de sportschepen.

25.000 euro

De gemeente moet ook in haar geldbuidel tasten. “Het vereiste budget is 25.000 euro. Maar de Koninklijke Wielijdersrsbond van België laat wel toe dat we werken met plaatselijke sponsors. Op die manier kunnen we de kostprijs nog drukken”, besluit Dirk Martens. Het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden vindt plaats op donderdag 23 juni 2022.

Oppositie kritisch

Wim Malfroot en Karel Hubau (Gavere Durft/N-VA) lieten wel een kritische noot horen. “Wij zijn pro, maar we missen een beetje de voorbereiding. Er is ook nog geen begroting over de kosten. Je hebt veel seingevers en een circulatieplan nodig. Dat zit nog niet in het dossier. Er is ook geen advies gevraagd aan de sportraad”, merkten Malfroot en Hubau op. Hun partijgenote Nadine De Stercke klonk sceptisch, omdat zij twijfelt aan de grote belangstelling die het evenement kan genieten.

Volgens de sportschepen kan de echte voorbereiding pas beginnen als zeker is dat Gavere de koers effectief toegewezen krijgt. De gemeenteraad keurde de kandidaatstelling uiteindelijk unaniem goed.