Gavere kleurt rood op de corona-kaart: “Besmettingen in clusters zonder onderling verband” Ronny De Coster

11 oktober 2020

19u22 0 Gavere Gavere kleurt Gavere kleurt rood op de kaart die de covid-besmettingen in beeld brengt. De teller stond dit weekend op 23 besmettingen.

De jongste twee weken zijn er 41 besmettingen genoteerd. Omgerekend heeft Gavere 318 coronapatiëtenten per 100.000 inwoners.

“We hebben nu 23 inwoners die met het corona-virus besmet zijn. Dat is een slecht cijfer en we hebben er niet meteen een aanwijzing voor”, zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld). “De besmettingen zitten in clusters: meerstal zijn het gezinnen met 3 of vier kinderen, waar iedereen besmet is. Ook in de instelling Ebergiste is er een besmetting binnen een bubbel. Maar tussen al die clusters is er geen link”, analyseert Dierick de cijfers. “We voeren alvast controles op de naleving van de maatregelen op, maar veel meer kunnen we helaas niet doen. We zien de cijfers overal de slechte richting uitgaan en Gavere ontsnapte daar helaas niet aan”, besluit Dierick.