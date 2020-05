Gavere heropent maandag de wekelijkse markt Ronny De Coster

13 mei 2020

18u55 36 Gavere De wekelijkse markt in Gavere heropent maandag. Bezoekers zullen in één richting moeten stappen. Alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn al voorzien”, zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld).

De Nationale Veiligheidsraad zette vandaag het licht terug op groen voor de organisatie van openbare markten, weliswaar onder strikte veiligheidsmaatregelen voor marktkramers en bezoekers. “Die veiligheid kunnen wij garanderen en dus gaat de markt maandag al terug door”, zegt de Gaverse burgemeester Denis Dierick (Open Vld).

Stewards

“Bezoekers van de markt zullen duidelijke en strikte richtlijnen krijgen. Drie stewards zullen de mensen informeren en er ook over waken dat iedereen de voorschriften naleeft. Bezoekers zullen langs de kramen kunnen stappen in de richting weg van het gemeentehuis. Terugkeren is niet toegelaten: ben je halfweg en wil je terug naar het begin van de markt, dan moet je terugkeren langs de overkant van het plein. Er is ook nog wel een ontsnappingsroute ter hoogte van de Racing”, licht de burgemeester toe.