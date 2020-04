Gavere annuleert alle zomerse activiteiten tot 31 augustus Ronny De Coster

21 april 2020

17u19 0 Gavere Alle recreatieve evenementen die de gemeente deze zomer zou organiseren of waaraan ze zou meewerken, worden als gevolg van de coronacrisis afgelast. Het gaat over elf evenementen in de periode tot 31 augustus. De zomersportkampen en de speelpleinwerking worden op dit moment nog wel voorbereid.

De gemeente trekt nu alvast een kruis over Kijk! Ik Fiets!, de zomerkermissen waaronder Gavere kermis, de Urban Run & Walk, Gavere Zomert, de Avonturensportdag, Beachsportdag, Valeir- en Breydelspekloop, Feest van de 55-plussers, Gavere Feest op Vlaanderen Feest, de Kinderrun op 13 juni en de nationale rommelmarkt.

Nog twijfel over zomerkampen

Wat er gebeurt met de zomerkampen en de speelpleinwerking, is nog niet beslist, omdat het in handen ligt van de Nationale Veiligheidsraad en afhangt van de verdere besmettingsgraad in ons land. Ouders van kinderen die al ingeschreven zijn voor een kamp of voor de speelpleinwerking, worden via e-mail gecontacteerd als er meer nieuws is.