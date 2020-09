Frédéric De Graeve (KSC Dikkelvenne) na uitschakeling door Francs Borains: “Bitsig matchke dat we hadden kunnen laten kantelen” Hans Fruyt

15 september 2020

10u22 0 Gavere Voor KSC Dikkelvenne eindigde het bekeravontuur in Boussu. Geel-blauw werd door Francs Borains, kersvers eerstenationaler, met 2-0 gewipt. De Henegouwse ploeg viel net voor de rust met tien, halfweg de tweede periode met negen. Dikkelvenne kon van die numerieke meerderheid niet profiteren.

“Bitsig matchke”, begon Frédéric De Graeve zijn analyse. “We hadden de partij kunnen doen kantelen, maar dat lukte jammer genoeg niet. Bij 2-0 haalde de doelman van Francs Borains de doorgebroken Koen Pouillon onderuit. Hij kreeg rood, maar de ingevallen tweede doelman stopte de strafschop van Enzo Neve. Was het op dat moment 2-1 geworden was onze drive wellicht nog wat groter geworden. In de tweede helft hadden we heel wat balbezit, zeker nadat de thuisploeg met negen viel. We dreigden ook, tot aan de zestien, in de grote rechthoek niet meer. Doelrijpe mogelijkheden konden we niet afdwingen. Ik kreeg een tweede gele kaart. Gelukkig heeft die uitsluiting geen gevolgen voor de competitie. Volgend seizoen zal ik onze eerste wedstrijd van de Beker van België door schorsing moeten missen.”

Zes op zes

Het team van trainer Tom De Cock kan zich nu concentreren op de reguliere competitie. Zondag staat een eerste uitmatch op de kalender. Menen werd afgelopen weekeinde eveneens door een eerstenationaler (Thes Sport) uit de Beker van België gekegeld (3-0). De eerste thuismatch van Dikkelvenne is op zaterdag 26 september tegen buur SK Ronse. “We mikken op zes op zes”, ging De Graeve verder. “Ik heb er een goed oog in. Onze ploeg is redelijk goed op dreef, de nieuwkomers integreerden zich snel, de sfeer is uitstekend. In vergelijking met vorig seizoen doen we het met twee nieuwe flankverdedigers (Kenzo Verheuge en Mathieu D’hoore, red.) en met David Cardon als nieuwe diepe spits. Nu al beweren dat we het beter gaan doen dan in de heenronde van vorig seizoen is moeilijk. We proberen door te gaan op het elan van de terugronde van vorige competitie. Na Nieuwjaar verloren we enkel bij Petegem. Tevens onze laatste match want door corona werd de competitie de week nadien stilgelegd en niet meer hervat. De voorbije dagen merkten we dat het virus in het voetbal steeds dichter komt. Laat ons hopen dat we niet weer moeten stoppen.”