Frank Gegruyter vertelt de sprookjes van Grimm stouter, krasser en geheimzinniger in Asper Ronny De Coster

05 december 2019

17u10 0 Gavere Sprookjes, maar dan voor volwassenen is wat verteller Frank Frank Gegruyter brengt in het Parochiaal Centrum aan de Hulstraat in Gavere.

Frank Degruyter vertelt bekende en minder bekende verhalen van de gebroeders Grimm. Omdat die sprookjes in hun oorspronkelijke versie voor onze moderne oren een beetje braaf en saai klinken, maakt hij er zijn eigen versie van. “Dit is stouter, donkerder, krasser, geheimzinniger, grappiger en bovendien in taalvarianten uit alle hoeken van het land. Er komen nog altijd prinsessen, jagers, koningen en houthakkers aan te pas, maar in de versie van Frank wordt het een grimmige voorstelling in elk geval voor ‘gniffelig’ luisterplezier”, zegt Paul Gruwez van Davidsfonds Asper, die de vertelavond met Frank Gegruyter organiseert.

De hilarigsche vertelvoorstelling Grimmlachen, zaterdag 14 december 2019 om 20 uur in Parochiaal Centrum, Hulstrat 27 in Asper. Kaarten kosten 12 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop (8 euro voor leden van Davidsfonds) en zijn te bestellen via het telefoonnummer 09 281 09 67 of met een mail naar martin.peleman@telenet.be.