Flink wat belangstelling voor skate-initiatie in Gavere Ronny De Coster

11 juli 2020

16u43 2 Gavere Op het tijdelijke skatepark in Gavere vond zaterdagnamiddag een initiatie plaats voor wie de sport wou leren kennen of zijn of haar technieken wou bijschaven. En die kende flink wat belangstelling.

“Met een veertigtal deelnemers zijn we toch wel heel tevreden. We zien dat vooral 10- tot 12-jarigen heel veel interesse hebben”, evalueert jeugschepen Tanja Eeckhout (Open Vld). Het skatepark staat op de achterste parking aan de Sportdreef. Dat is in de buurt van het jeugdhuis De Barst. Skaters kunnen er zich nog de hele maand uitleven.