Fietsster uit Hundelgem zwaargewond bij verkeersongeval in Dikkelvenne Ronny De Coster

29 juni 2020

10u23 0 DIKKELVENNE/HUNDELGEM Bij een verkeersongeval maandagochtend in de Gaverse deelgemeente Dikkelvenne is een 45-jarige vrouw uit Hundelgem zwaargewond geraakt.

Het ongeval is gebeurd rond halfacht aan het kruispunt van de Staatsbaan en Provinciebaan. Een vrouw reed met haar elektrische fiets in de richting Gent, toen ze in aanrijding kwam met een lichte bestelwagen. De fietsster kwam een tiental meter verder in de berm terecht. Het slachtoffer is bij de klap zwaargewond geraakt. De Gaverse Ambulancedienst Snoeck diende de vrouw de eerste medische zorgen toe bracht haar naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem.