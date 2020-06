Fietsster (48) zwaargewond na val over put in weg in Gavere Ronny De Coster

12 juni 2020

12u09 0 Gavere Een 48-jarige vrouw uit De Pinte is zwaargewond geraakt bij en verkeersongeval aan Ten Stroom in Gavere.

De dame reed er met haar fiets en struikelde door een opening in de weg. De dame kwam zwaar ten val. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares in Gent gebracht. Het slachtoffer was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.