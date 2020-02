Femma Asper kan je rug redden Ronny De Coster

20 februari 2020

13u34 0 Gavere Femma Asper organiseert en informatieavond die je rug kan redden. “Het wordt een uiteenzettng vol tips en trucjes om onze rug nog lang te laten meegaan”, kondigt de vereniging aan.

Hoewel onze rug heel sterk is gaan we hem vaak overbelasten of verkeerd belasten. Poetsen, boodschappen doen, in de tuin werken, liggen en zitten op de juiste manier kan veel helpen. Op de info-avond laat Femma een specialist vertellen en tonen hoe onze rug is opgebouwd, wat kan er mislopen en wat je doen om op een goede manier te werken en zware dingen op de juiste manier op te tillen. De info-avond vindt plaats op donderdag 12 maart om 19.30 uur in het Parochiaal Centrum aan de Hulstraat in Asper

Vooraf inschrijven

Deelnemers moeten wel vòòr 4 maart inschrijven bij Noëlla Lambrecht op het telefoonnummer 09/384 28 67 of per mail: etienne.buysse@outlook.com of bij Rita Petereyns, telefoonnummer 0479/67 51 75, mail: ritapetereyns@gmail.com