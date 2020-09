Felco Gavere start met een fonkelnieuwe ploeg en met kersverse trainer David Termote aan de volleybalcompetitie Walter Vereeck

00u58 0 Gavere Bij Felco Gavere wordt aan de rijke clubgeschiedenis een nieuw hoofdstuk geschreven. Op alle gebied wordt een nieuwe start genomen. De ploeg is totaal vernieuwd, het team speelt in een volledige dooreengeschudde reeks en met ex-speler David Termote heeft de Oost-Vlaamse club een kersverse man aan het sportieve roer gezet.

“Er zijn inderdaad heel wat veranderingen die op hetzelfde moment samenvallen”, geeft David Termote aan. “Ik stop als speler en ik concentreer me voortaan als trainer-coach bij mijn club. Volley Vlaanderen heeft de competitie helemaal herschikt. Ik ken momenteel maar een paar ploegen in de tweede nationale reeks. Al de rest is nieuw, dus ik heb eigenlijk geen idee hoe sterk of hoe zwak de concurrentie is. Er zijn wel een paar stevige ploegen gepromoveerd, bijvoorbeeld Knack Roeselare B. In Felco Gavere is er ook heel veel gewijzigd. Er zijn maar drie spelers uit het team van vorig seizoen overgebleven. We hebben in volle coronatijd hard moeten zoeken om nieuwe spelers te vinden, maar we zijn erin geslaagd om een mooie groep van 14 spelers bij elkaar te brengen.”

Ervaring doorgeven

“De drie blijvers zijn wel spelers met tonnen ervaring”, vertelt de 37-jarige trainer-coach uit Nazareth. “Ward Coucke, Stef Engels en Jentl Vinckier moeten de jonge bende mee helpen sturen, zodat we een mooi geheel vormen. Ambities kunnen we voorlopig niet vooropstellen. Misschien kunnen we het best mikken op een plaats in de middenmoot. Alles hangt af van kwetsuren, stel dat één volleyballer van dit drietal onbeschikbaar is, dan moet een erg jonge speler de taken overnemen. We moeten ook afwachten welke progressie mijn nieuw team zal maken. Ik ben dus zeer voorzichtig met voorspellingen. Ik ga alvast al mijn ervaring trachten door te geven om die jonge mannen te begeleiden. Ik had het geluk om met zeer bekwame trainers te werken tijdens mijn spelerscarrière. Dan denk ik onder meer aan Claudio Gewehr en aan Emiel Rousseaux. Ik wil mijn klemtonen leggen met zo gevarieerd mogelijke trainingen. Dankzij mijn zes jaar volleybal in Liga A en mijn korte periode in het nationaal team heb ik mijn B-licentie als trainer. Volgend jaar start ik de A-cursus om mij nog meer te bekwamen.”