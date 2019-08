Fandag Eli Iserbyt-Laura Verdonschot bij supportersclub ‘t Paradijs Asper Redactie

26 augustus 2019

18u39

Bron: André Marlier 0

Voor de tweede maal vond een fandag, gekoppeld aan een eetfestijn, plaats in café/zaal ‘t Paradijs aan de Stationstraat te Asper. Daar is de supportersclub van de veldrijders Eli Iserbyt(21) uit Kuurne en Laura Verdonschot(22) uit Lommel gevestigd die beiden het Sauzen Pauwels team bevolken. Na een korte voorstelling werden ze niet met lege handen naar huis gestuurd want Laura kreeg een bloemenruiker en Eli een gevulde biermand vanwege het bestuur dat tijdens het seizoen ook busreizen organiseert. En de lokale wielerfanaat Daniël Vandenbroecke bedacht de moeders van beide cyclo-crossers met enkele eigen gekweekte zonnebloemen. Laura en Eli zullen er op zondag 27 oktober bij zijn tijdens de jaarlijkse superprestige cyclo-cross in Gavere.