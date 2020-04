Familie laat iedereen uitvaart van Nasser (95) volgen op Instagram: “We kregen al veel steunbetuigingen van mensen die we niet eens kennen” Ronny De Coster

15 april 2020

19u34 1 Gavere De kinderen en kleinkinderen van Nasser Miri uit Gavere, die maandag alsnog is overleden nadat hij een week voordien nog het coronavirus had overwonnen, gaan zijn uitvaartplechtigheid donderdag live streamen via Instagram.

Heel Vlaanderen was gaan meeleven met Nasser, die op 1 april tot ieders verbazing het Algemeen Ziekenhuis Sint-Vincentius in Deinze had verlaten. De 95-jarige ex-militair had tot ieders verbazing het coronavirus overwonnen. Toch is de man weer ziek geworden en is hij begin deze week overleden. “Zijn longen waren door het virus zo zwaar aangetast, dat hij niet meer de fysieke kracht kon opbrengen om ze te laten genezen”, vertelde zijn schoonzoon Amir.

Bekende Vlaming

“Nadat het verhaal van opa in VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws was geweest, was hij een beetje een bekende Vlaming geworden. We hebben enorme veel steunbetuigingen gekregen van mensen die wij niet eens kennen”, zegt Amir; Donderdagvoormiddag nemen ze afscheid van hun pater familias. “Dat moet uiteraard, maar tot onze grote spijt in heel beperkte kring. Daarom kwamen we op het idee om de plechtigheid te delen via een streaming op Instagram” vertelt Amir. Het afscheid van Nasser zal vanaf 11.45 uur te volgen zijn op https://www.instagram.com/_amirabbas.iran_/