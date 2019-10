Ere-mandatarissen gehuldigd in gemeentehuis van Gavere Ronny De Coster

19 oktober 2019

23u11 0 Gavere In het gemeentehuis van Gavere zijn enkele ere-politici feestelijk ontvangen en gehuldigd.

Marc Vandoorne is OCMW-secretaris geweest van 1980 tot 2014. Mieke Peters kwam begin 2007 in de gemeenteraad en bleef er met een kleine onderbreking in 2013 tot begin dit jaar. Aline Dervaux was tot vorig legislatuur gemeenteraadslid en kan terugblikken op een carrière van 24 jaar in de gemeentepolitiek.

Ere-schepenen

Karel Hubau zetelt nog altijd in de gemeenteraad. Nu zit hij in het kamp van de oppositie, maar van 2001 tot 2012 oefende hij een schepenmandaat uit. Ook Willy Benoot mocht de medaille van ere-schepen ontvangen. Hij is vijftien jaar schepen geweest. Willy Van Hove krijgt de titel van ere-schepen, omdat hij drie legislaturen een schepenambt heeft uitgeoefend. Van Hove was ook 12 jaar gemeenteraadslid.