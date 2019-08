Elektriciteitsbrand in zaal Racing snel bedwongen dankzij snelle reactie van conciërge Ronny De Coster

31 augustus 2019

10u42 0 Gavere De brandweer moest deze voormiddag uitrukken voor een kleine brand in Gemeentelijke Ontmoetingszaal “Racing” aan de Markt.

“We waren ons terras aan het opstellen, toen we een rookgeur waarnamen”, vertellen Dirk en Hilde, die het aanpalende café Club uitbaten en ook conciërge zijn van de zaal. “De rook bleek vanuit de kelder te komen, maar was te dicht om zelf door te lopen”, vertellen ze.

Bij aankomst van de brandweer zaten zowel de hal als de feestzaal al onder de rook. Maar brandschade is er nauwelijks: de rook bleek afkomstig van een elektriciteitskastje in de sanitaire ruimte in de kelder. Dat is vermoedelijk als gevolg van een kortsluiting beginnen branden.

De brandweer heeft het hele gebouw verlucht.

“Gelukkig snel opgemerkt”

“We mogen ons gelukkig prijzen, dat het beginnende brandje snel is opgemerkt”, bedenkt schepen Christophe De Boever (Open Vld), die ook ter plaatste kwam.