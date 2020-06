Eerst door de temperatuurcontrole en dan naar de juiste bubbel: zo start gemeentelijke basisschool De Vierklaver weer op Ronny De Coster

02 juni 2020

10u22 12

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gavere Leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Vierklaver volgen les en spelen in zeven verschillende bubbels. Eerst moeten ze wel door de temperatuurcontrole van juf Hélène.

Directrice Hélène Vermeiren verwelkomt haar kleuters en leerlingen van de lagere school dinsdag met de glimlach, maar ook met de thermometer. “We controleren de lichaamstemperatuur van alle leerlingen. Is die hoger dan 37,5°C, dan verwittigen we de ouders en vragen we om hun kind niet op school te laten”, zegt de directrice.

Doorschuiven

Met nadarhekken en linten heeft het schoolteam de speelplaats opgedeeld in vijf vakken. “Zo bakenen we onze bubbels af. Er is ook nog eentje in de tuin en binnen bij de peuters. Elke klas vormt een bubbel, die op de speelplaats en in de klas binnen geïsoleerd blijft van de andere. We schuiven op de speelplaats elke dag door. Zo kunnen de kinderen die vandaag op het fietsparcours spelen morgen op de speeltuigen en overmorgen bijvoorbeeld met de blokken spelen”, legt Hélène Vermeiren uit.

De school telt 85 leerlingen. “Of ze allemààl zullen komen? Ik denk dat er bij de kleuters nog wel ouders zijn die hun kinderen nog niet naar school sturen. Ze zijn dat ook niet verplicht. Maar in de lagere school wordt toch wel iedereen op school verwacht. We doen ook geen afstandsonderwijs meer: alle lessen gebeuren terug op school”, klinkt het in De Vierklaver.