Duizenden lichtjes in de tuin van Johan brengen sfeer in de Luxemburgstraat Lieke D'hondt

23 december 2019

20u10 0 Gavere Wie door de Luxemburgstraat in Asper (Gavere) rijdt, kan er niet naast kijken. De voortuin en het huis van Johan Deriemaeker zijn versierd met duizenden lichtjes, speciaal voor Kerstmis. “Alles begint bij onze kerststal.”

Centraal in de voortuin staat een mooie kerststal. “Mijn vrouw en ik zijn gelovig, dus dat is voor ons het startpunt. De lichtjes komen daar dan ook samen. Dat is belangrijk voor ons. De versiering in de tuin zorgt voor sfeer in onze straat, want het is een beetje een vergeten hoekje. Ik zie regelmatig mensen vertragen of stoppen, dat is wel plezant.”

Johan koopt elk jaar extra versiering om de tuin aan te kleden. “Ik weet niet precies hoeveel lichtjes er hangen, maar het zijn er duizenden. Ik ben er vandaag zelfs nog gaan bijhalen.” Naast lichtjes staan er ook mooie beeldjes in de tuin. “Eentje, een verlicht zwijntje, is wel al gestolen. Jammer dat er mensen zijn die zich daarmee bezighouden.”