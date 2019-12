Dringend gezocht: vrouwen voor de Gaverse milieuraad Ronny De Coster

11 december 2019

17u46 3 Gavere De Gaverse milieuraad is dringend op zoek naar vrouwen om in die adviesraad te zetelen, want die lijken wel onvindbaar.

Gemeentelijke adviesraden zijn voor hun samenstelling gebonden aan voorschriften. Dat er voldoende vrouwen in de vergadering zetelen, is alvast een voorwaarde. En dat geeft in Gavere kennelijk problemen.

De gemeente doet daarom een oproep. Vrouwen die de nodige interesse hebben in het gemeentelijk beleid op vlak van leefmilieu en zich de komende zes jaar wil engageren om daarin hun stem te laten horen, kunnen zich tot vrijdag 13 januari kandidaat stellen. Dat gebeurt via de burgemeester en schepenen met een mail naar info@gavere.be of per brief naar Markt 1, 9890 Gavere.

Meer informatie is te verkrijgen bij de milieudienst op het telefoonnummer 09/389.29.60 of per mail naar milieu@gavere.be.

Meer over Gavere

politiek

Markt