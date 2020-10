Drie verzorgers en zes bewoners van zorgvoorziening Ebergiste besmet met coronavirus Ronny De Coster

10 oktober 2020

15u54 0 Gavere De woongroep Zwanebloem van zorgvoorziening Ebergiste in de Gaverse deelgemeente Vurste is getroffen door het coronavirus. Drie begeleiders en zes bewoners, die behoorden tot éénzelfde bubbel, zijn positief getest op Covid-19.

Maar één betrokkene vertoont duidelijke tekenen. De instelling heeft uit voorzorg alle andere bewoners en begeleiders laten testen. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend. Wanneer dat wel het geval is, brengt de directie de bewoners en betrokken familieleden op de hoogte worden gebracht. In afwachting is het contact met externe zorgverleners opgeschort en laat de instelling ook geen bezoekers toe.