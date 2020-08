Drie gewonden bij ongeval met bromfiets en auto in Gavere Ronny De Coster

13 augustus 2020

12u19 0 Gavere Bij een verkeersongeval in Gavere raakten een bromfietser en zijn passagier en ook de bestuurder van een auto gewond.

Het ongeval gebeurde woensdag rond elf uur in de Stationsstraat in Gavere. Een 49-jarige man en zijn 52-jarige passagierster uit Zwalm kwamen er met hun bromfiets in aanrijding met een auto, bestuurd door een 43-jarige vrouw uit Gavere.

Alle betrokkenen raakten bij het ongeval lichtgewond. De bestuurder en passagierster van de bromfiets zijn afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Een team van de brandweerpost Gavere kwam ter plaatse om de rijweg te reinigen.