Doelman Quintijn Steelant met Dikkelvenne naar Menen: “Mee zijn in de middenmoot is de ambitie” Hans Fruyt

17 september 2020

17u50 0 Gavere Voor KSC Dikkelvenne is het bekerhoofdstuk afgesloten. Zondag begint geel-blauw uit bij Menen aan de nieuwe competitie. Net als vorig seizoen is dit de openingsmatch. Doelman Quintijn Steelant (23) wil meteen tekenen voor hetzelfde resultaat (1-2) van begin september 2019.

De cupmatch bij Francs Borains zadelde Dikkelvenne met enkele frustraties op. “Als doelman een beetje met onmacht”, meent Steelant. “De eerste tien tot vijftien minuten hadden we het moeilijk. Daarna kwamen we beter in de match en gaven we helemaal niets weg. Toch scoorde de thuisploeg twee keer in een handvol minuten. Eerst werd ik vanop de stip geklopt, daarna met een schot vanop afstand. Ik denk dat de penalty terecht was. Was die fase aan de overkant gebeurd, dan hadden ook wij een strafschop geclaimd. De thuisploeg viel met tien, na de rust met negen. Na die tweede uitsluiting vonden we de juiste drive om op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar toen Frédéric De Graeve een tweede gele kaart kreeg, viel dat weg.”

Elk jaar beter

Waardoor Dikkelvenne zondag aan de competitie kan beginnen. Quintijn Steelant bleef in maart, toen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden uitgevaardigd, op zijn voetbalhonger zitten.

“Want het seizoen 2019-2020 was voor mij een beetje frustrerend”, zucht de Bruggeling die begin deze week aan zijn eerste voltijdse job begon. “Eind september raakte ik tijdens de match op Knokke geblesseerd. Pas in januari kon ik hervatten. Maar half maart werd de competitie stopgezet. Net toen we in een hele goeie periode zaten. Zo bleef ik op mijn honger zitten en ben ik enthousiast om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ook al weet niemand hoe lang we zullen kunnen voetballen. Bij ons is er nog geen enkele besmetting met Covid-19. Gelukkig maar, hopelijk kunnen we dat zo houden. Ik denk dat we in onze spelersgroep voldoende kwaliteiten hebben om wat hoger te mikken dan de tiende plaats waarop we de vorige competitie afsloten. Toen was het verschil met de middenmoot redelijk groot. Nu is het de bedoeling om mee te zijn met die middenmoot. Dit is mijn derde seizoen bij Dikkelvenne: elk jaar een beetje beter doen is de betrachting.”